Лютеранского пастора депортируют из России

Священники, которые служат в другой стране, должны соблюдать ее законы, иначе возникают проблемы с властями. Также бывают сложности, вызванные трактовками различных моментов.

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб задержали пастора Михаэля Шварцкопфа. Это руководитель крупнейшей Лютеранской церкви в стране. Правоохранители видят в священнике нежелательное лицо и готовят документы к его депортации.

По имеющимся сведениям, пастор не проживал в служебной квартире, что и стало причиной для его задержания. Правоохранители опросили соседей священника и установили фиктивность его регистрации.

Михаэль Шварцкопф служит пастором в Северной столице уже 11 лет. Он имеет ВНЖ в России, а также женат на гражданке нашей страны.