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Питерец.ру » Политика » Возникли проблемы с Эстонией

Возникли проблемы с Эстонией

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Задержан эстонский консул – последовала реакция

Взаимоотношения с прибалтийскими странами являются довольно сложными. После распада СССР они занимают недружественную позицию по отношению к России. Прибалтика считает, что получила свободу и освободилась от оккупантов. Такое мировоззрение оказывает влияние на сегодняшние взаимоотношения.

«Питерец.ру» сообщает, что у нашей страны возникли очередные сложности с Эстонией. В Петербурге задержали консула этой страны Марта Лятте. Его обвиняют в попытке получения сведений закрытого характера. Задержание произвели сотрудники ФСБ РФ. В нашей стране считают, что деятельность этого консула носит враждебный характер.

Естественно, в МИД Эстонии отреагировали и дали оценку происходящему. Там считают факт задержания провокацией. В дипломатическом ведомстве Эстонии подчеркнули, что у России нет заинтересованности в дружественных отношениях с их страной. Обвинения, выдвинутые в адрес Лятте, названы безосновательными, а найденные улики – сфальсифицированными.

В общем, разгорелся еще один дипломатический скандал. К сожалению, таковых в последние годы было немало. В глазах Европы сейчас мы снова станем воплощением вселенского зла.

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