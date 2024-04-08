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Питерец.ру » Общество » Правоохранители выдворяют нелегальных мигрантов

Правоохранители выдворяют нелегальных мигрантов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter.tv
В СПб продолжают бороться с фиктивными трудовыми мигрантами

Незаконная миграция может выражаться по-разному. Это и пребывание без документов, разрешающих нахождение в другой стране, а также обманное оформление трудового патента.

Так в Петербурге стали аннулировать патенты мигрантов, которые не устроились на работу. Речь идет о людях, не собирающихся этого делать. Некоторые мигранты использовали схему с патентом как лазейку, чтобы оставаться в СПб.

Но правоохранительные органы стали выявлять такие нарушения. Теперь нелегальные трудовые мигранты будут выдворены из России. Кроме того, они не смогут приехать в нашу страну в течение 5 лет.

«Питерец.ру» отмечает, что проблема нелегальной миграции существует в России давно. Она характерна и для Северной столицы.

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