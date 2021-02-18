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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро

В Петербурге полицейские задержали хулиганов, устроивших файер-шоу в метро

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали двоих мужчин 26 и 28 лет, которые устроили файер-шоу в метрополитене

В Петербурге правоохранители задержали двоих мужчин 26 и 28 лет, которые устроили файер-шоу в метрополитене.

Инцидент произошел вечером 16 февраля в вестибюле станции метро "Гражданский проспект". Неизвестные зажгли файеры, никто не пострадал, имущество подземки повреждено не было.

Оперативники установили троих участников инцидента - мужчин и их знакомую, которую опросили в качестве свидетеля и отпустили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке МВД.

Подозреваемыми оказались уроженцы Вологодской области, они работают в Северной столице на одном из коммерческих предприятий.

Источник: РенТВ
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