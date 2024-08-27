Взаимодействие с КНР продолжается

Между Россией и Китаем установились прочные партнерские отношения, обусловленные взаимной выгодой и противостоянием коллективному Западу. С партнерами из Поднебесной взаимодействуют и власти Петербурга.

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в СПб опять побывала делегация из Китая. Ее возглавлял заместитель мэра Пекина. Китайским гостям показали несколько значимых для города проектов.

Отдельного упоминания заслуживает Лахта-Центр – воплотить в жизнь такой проект в Петербурге было довольно сложно. Хотя в Китае есть здания и повыше, гости остались впечатлены высотным зданием СПб. Также китайским партнерам показали намывы Васильевского острова, ЗСД и магистраль ШМСД.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия. Оно становится особенно важным при реализации инфраструктурных проектов.