Депутат предложил штрафовать за номера без триколора

Парламентарии предлагают различные идеи – конструктивные и не очень, актуальные и не совсем. Так, с предложением выступил депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник. Народный избранник считает, что необходимо штрафовать автомобилистов, которые устанавливают на свои машины номера без российского триколора.

Крупник не понимает причину такого нежелания и считают, что водители тем самым бросают вызов обществу. Депутат даже призвал временно забирать у таких автомобилистов права или запрещать ездить на машинах с подобными номерами.

«Питерец.ру» отмечает, что законодательство в данной сфере не отрегулировано. Ожидается, что в этом году введут обязательное использование триколора на автомобильных номерах. Тогда за несоблюдение требований будут наказывать.