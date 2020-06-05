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Питерец.ру » Общество » Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России

Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России

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7
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Твиттер
Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России

9 июня в 08.50 в волонтерском штабе Санкт-Петербурга (13-я линия Васильевского острова, 22В) председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями передаст волонтерам акции #мывместе поздравительные открытки и ленты-триколор.

С 8 по 12 июня волонтеры будут раздавать ленты в цветах российского триколора в преддверии Дня России. Также ленты будут распределены по администрациям районов нашего города для последующего распространения.

Вместе с лентами тысячу открыток получат жители города в честь Дня России.

Волонтеры их будут доставлять вместе с продуктами и лекарствами людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома, или не имеющим возможности выйти на улицу.

Историческая справка:

Ежегодно 12 июня в стране отмечают День России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В этот же день, но годом позже, в 1991 году, прошли первые в России открытые выборы, на которых победил Борис Ельцин.

Впервые праздник отмечался в 1995 году. А учреждено государственное торжество было в 1994 году, когда Ельцин утвердил 12 июня как день принятия государственной Декларации и российского суверенитета. Коротко праздник называли Днём независимости.

В 1998 году дату переименовали в День России. Официально положение об изменении было выпущено в 2002 году. Оно было зафиксировано в обновленном Трудовом кодексе.

Источник: Комитет по молодежной политике
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