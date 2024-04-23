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Питерец.ру » Политика » Главной темой ПМЭФ станет многополярность

Главной темой ПМЭФ станет многополярность

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bfmspb.ru
На Петербургском международном форуме обсудят вопрос многополярного мира

«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2024 будут обсуждаться вопросы многополярности. Эта тема станет центральной на форуме в Петербурге. Сейчас она особенно актуальна, поскольку в мире происходят глобальные изменения. Меняется и система международных отношений.

Однополярный мир, во главе которого находился самопровозглашенный правитель в лице США, перестал существовать. В наше время установилась многополярность с несколькими центрами сил, одним из них является Россия.

Колониальное мышление, которое пытаются навязать Соединенные Штаты и их вассалы – это пережиток прошлого. Россия же не хочет кого-либо порабощать и предлагает сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Такого же подхода придерживается Китай и некоторые другие влиятельные страны. Однако США не желают признавать изменения в мире и продолжают оставаться в своей парадигме.

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