«Питерец.ру» сообщает, что на ПМЭФ-2024 будут обсуждаться вопросы многополярности. Эта тема станет центральной на форуме в Петербурге. Сейчас она особенно актуальна, поскольку в мире происходят глобальные изменения. Меняется и система международных отношений.

Однополярный мир, во главе которого находился самопровозглашенный правитель в лице США, перестал существовать. В наше время установилась многополярность с несколькими центрами сил, одним из них является Россия.

Колониальное мышление, которое пытаются навязать Соединенные Штаты и их вассалы – это пережиток прошлого. Россия же не хочет кого-либо порабощать и предлагает сотрудничество на взаимовыгодных условиях. Такого же подхода придерживается Китай и некоторые другие влиятельные страны. Однако США не желают признавать изменения в мире и продолжают оставаться в своей парадигме.