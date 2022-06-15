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Питерец.ру » Политика » Как двигаться дальше

Как двигаться дальше

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42
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Стала известна одна из основных тем ПМЭФ

К форуму в Петербурге сейчас приковано повышенное внимание, поскольку он будет проходить в условиях новых реалий. Известно, что одной из главных тем мероприятия станет движение России при изменившемся политическом контексте. Ожидается, что на ПМЭФ будут высказаны предложения, как продолжить развитие.

«Питерец.ру» отмечает, что пока в экономической войне, которая развернута против нас, Россия одерживает победу. Запад допустил несколько серьезных ошибок, а от своих же санкций больше пострадал сам.

Но для России этот период тоже очень сложен. Наши власти вынуждены действовать в новых реалиях. Во-первых, необходимо противостоять санкциям и применять ответные меры. Во-вторых, возникают сложности и для жителей страны, поскольку фактор инфляции остается актуальным.

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