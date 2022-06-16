Глава КНР выступит на ПМЭФ-2022

«Питерец.ру» сообщает, что глава Китая Си Цзиньпин примет участие в ПМЭФ-2022. 17 июня лидер Поднебесной обратится к участникам форума по видеосвязи. Это очень важный момент, поскольку Китай имеет большой вес в мире и является одним из главных партнеров РФ.

Видеообращение главы КНР запланировано во время пленарной сессии. В тот же день на ПМЭФ выступит и президент Путин. В заседании также примет участие президент Египта Ас-Сиси. Он тоже подключится к сессии с помощью видеосвязи.

Известно, что в рамках форума у Владимира Путина пройдет несколько встреч с зарубежными лидерами. ПМЭФ-2022 показывает, что с Россией по-прежнему хотят выстраивать диалог. Мир становится многополярным – гегемонии Соединенных Штатов пришел конец.