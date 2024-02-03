ента новостей

10:08
Каковы планы по развитию Петербурга?
09:40
Побит рекорд по продажам новостроек в Ленобласти
01:26
Фигурист Владислав Дикиджи, на которого напали с ножом в петербургском метро, уже опубликовал успокаивающее видео
00:34
Суперматч в КХЛ между ЦСКА и СКА завершился победой команды Романа Ротенберга: автором победной шайбы стал Артём Земчёнок
18:13
Цифровая выставка «Просвещение: большие перемены»
15:15
Выставка «Просвещение. Большие перемены»
14:52
В Петербурге «Здание Английского собрания» признано региональным памятником
14:44
В Петербурге провели памятную акцию «Знамёна Победы»
14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
12:03
Выставка Надежды Камышовой «Из Республики Коми на берега Невы»
11:02
Бюст Петра I из медицинских инструментов привезут в Петербур
10:59
В результате мощного взрыва газа и пожара в столице Кении погибли по меньшей мере двое и сотни получили ранения
10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
10:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в грабеже
10:01
В Петербурге вновь совершены две попытки поджечь покрышки возле квартир
09:12
Что не так с городскими больницами?
08:36
«Водоканал» ищет помощника для выбивания долгов
00:14
«СКА-1946» удалось одержать четвёртую разгромную победу подряд в чемпионате МХЛ, на этот раз повержен «АКМ-Юниор», счёт – 6:0
23:27
«СКА-Нева» по буллитам смогла одолеть «Омские Крылья» и продолжает бороться за попадание в первую восьмёрку по итогам чемпионата ВХЛ
23:05
Петербургское хоккейное «Динамо» проигрывало клубу «Динамо-Алтай» со счётом 0:2, но смогло одержать крупную победу
16:31
Депутаты ЗакС Петербурга отправили очередную партию груза в зону СВО
16:28
В Петербурге «Единая Россия» провела занятие по оказанию первой помощи пострадавшим
16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
13:30
Подводная лодка «Кронштадт» вошла в состав Северного флота ВМФ России
13:19
В СПбГУ презентуют почтовую марку, посвященную 300-летию Университета
13:12
SWIFT перестал быть универсальным средством обработки платежей
13:10
Microsoft уличили в краже данных пользователей браузера Chrome
13:06
Премьера спектакля «Дядя Фёдор, пёс и кот»
11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
11:37
Во Фрунзенском районе пожилая женщина перевела аферистам более 5,8 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Каковы планы по развитию Петербурга?

Каковы планы по развитию Петербурга?

0
9
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb
Прошло совещание, посвященное вопросам дальнейшего развития Северной столицы

«Питерец.ру» сообщает, что накануне состоялось совещание по поводу развития Петербурга, которое прошло в формате видеосвязи. В нем приняли участие члены Правительства РФ и местные власти.

В роли председателя выступил зампред Кабмина РФ Марат Хуснуллин. Он занялся исполнением поручений президента Путина, возникших после того, как Владимир Владимирович побывал в Петербурге.

Свои позиции относительно реализации важных проектов высказали главы Минфина, Минэкономразвития, Росавтодора, Северной столицы и Ленобласти. Участники обсудили вопрос строительства автомобильных магистралей и развязок, в том числе – коснулись темы финансирования проектов.

По словам Александра Беглова, необходимо уделить первостепенное внимание автомобильным магистралям ШМСД и КАД-2. Реализация этих проектов позитивно скажется на потенциале СПб и области. Благодаря появлению новых трасс, начнется активная застройка прилегающих территорий.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-04-2023, 16:03
Сергей Кириенко посетил штаб Ленобласти в Мариуполе
14-06-2023, 16:41
Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти
30-10-2012, 12:46
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко представил коллегами новых руководителей исполнительных органов власти
22-09-2022, 09:25
Беглов о мобилизации
22-02-2023, 08:24
Беглов о послании Путина
29-09-2020, 15:05
В Петербурге обсудили перспективы развития гериатрии

Происшествия на дорогах

0
106
Вчера, 10:36
В Колпино пенсионер на иномарке сбил 16-летнюю девушку
0
191
1-02-2024, 16:03
На Благодатной улице иномарка сбила женщину на переходе
0
182
1-02-2024, 11:53
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
0
244
31-01-2024, 16:06
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
Наверх