Каковы планы по развитию Петербурга?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне состоялось совещание по поводу развития Петербурга, которое прошло в формате видеосвязи. В нем приняли участие члены Правительства РФ и местные власти.

В роли председателя выступил зампред Кабмина РФ Марат Хуснуллин. Он занялся исполнением поручений президента Путина, возникших после того, как Владимир Владимирович побывал в Петербурге.

Свои позиции относительно реализации важных проектов высказали главы Минфина, Минэкономразвития, Росавтодора, Северной столицы и Ленобласти. Участники обсудили вопрос строительства автомобильных магистралей и развязок, в том числе – коснулись темы финансирования проектов.

По словам Александра Беглова, необходимо уделить первостепенное внимание автомобильным магистралям ШМСД и КАД-2. Реализация этих проектов позитивно скажется на потенциале СПб и области. Благодаря появлению новых трасс, начнется активная застройка прилегающих территорий.