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Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги XI заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь, которое состоялось сегодня в доме областного правительства.

«С белорусской делегацией сверили работу по дорожной карте. Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что  рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам первого квартала 2023 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Беларусь составил 116,9 млн долларов США, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.

На заседании совместной российско-белорусской комиссии под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Геннадия Снопкова обсудили ход реализации  совместных проектов, начатых по решениям предыдущих встреч и наметили темы для подписания новой «дорожной карты» в сентябре этого года в Белоруссии. 

«Для нас приезд наших партнеров из Республики Беларусь — это всегда содержательный и конструктивный диалог. Мы с вами реализуем задачи, которые поставлены перед нами президентами, по созданию слаженной системы интеграционного взаимодействия и выходу на новый уровень экономической интеграции. Взаимодействие Ленинградской области и Республики Беларусь  — наглядный пример того, как надо выстраивать межрегиональные связи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам  встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.

Источник: Администрация Ленобласти
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