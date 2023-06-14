Беларусь стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленобласти

Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя итоги XI заседания совместной комиссии по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь, которое состоялось сегодня в доме областного правительства.

«С белорусской делегацией сверили работу по дорожной карте. Республика за год стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Ожидаем, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в 2023-м будут превышены», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По итогам первого квартала 2023 года торговый оборот Ленинградской области с Республикой Беларусь составил 116,9 млн долларов США, по сравнению с 2022 годом оборот увеличился на 38%.

На заседании совместной российско-белорусской комиссии под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь Геннадия Снопкова обсудили ход реализации совместных проектов, начатых по решениям предыдущих встреч и наметили темы для подписания новой «дорожной карты» в сентябре этого года в Белоруссии.

«Для нас приезд наших партнеров из Республики Беларусь — это всегда содержательный и конструктивный диалог. Мы с вами реализуем задачи, которые поставлены перед нами президентами, по созданию слаженной системы интеграционного взаимодействия и выходу на новый уровень экономической интеграции. Взаимодействие Ленинградской области и Республики Беларусь — наглядный пример того, как надо выстраивать межрегиональные связи», — подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам встречи состоялось подписание протокола XI заседания Совместной комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь с Ленинградской областью, который охватывает проекты торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленности, кооперации, сельского хозяйства, строительства, культуры, туризма, молодежной политики.