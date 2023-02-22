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Питерец.ру » Политика » Беглов о послании Путина

Беглов о послании Путина

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Глава города высказался по поводу обращения президента

«Питерец.ру» отмечает, что Александр Беглов выразил мнение по поводу обращения президента. По словам петербургского градоначальника, страна выдержала в сложных условиях, и теперь настало время для движения вперед.

Президент обозначил перспективы для экономического и социального направления. Большое внимание было уделено помощи раненым участникам СВО. Важно, что Путин затронул социальные вопросы.

Тема борьбы с бедностью, традиционные ценности и поддержка населения остаются важными задачами. Для выполнения того, о чем говорил президент, в Петербурге есть все необходимое. По крайней мере, Беглов уверен в этом.

Послание Путина вызвало позитивную реакцию среди большинства россиян. Как говорится, недруги не в счет.

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