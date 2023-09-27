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Питерец.ру » Политика » Депутат-коммунист из Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Звонков собирается возглавить Всеволжский район

Депутат-коммунист из Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Звонков собирается возглавить Всеволжский район

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
О соответствующем решении народный избранник сообщил в одной из социальных сетей.

«Питерец.ру» напоминает, что неделю назад уже бывший глава Всеволжского района Ленинградской области Александр Низовский подал в отставку «по состоянию здоровья», и его обязанности сейчас временно исполняет Анна Попова. Нового главу района будет выбирать конкурсная комиссия, и вот стал известен статусный кандидат на эту должность.

Заместитель руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Дмитрий Звонков публично заявил о своём намерении возглавить Всеволжский район (ради этого Звонкову придётся уйти из ЗаКСа, поскольку совмещать должности в разных ветвях власти нельзя). В своём сообщении в одной из соцсетей депутат-коммунист написал:

«Нашему многочисленному району необходим современный и продвинутый руководитель, имеющий опыт построения команд».

В дальнейшем тексте своего обращения Звонков ещё раз назвал район «многочисленным» (возможно, имелось в виду «густонаселённый»?), и поразмышлял о своих перспективах возглавить район при губернаторе Александре Дрозденко.

В областном ЗаКСе 38-летний Звонков не только помогает Вадиму Гришкову руководить фракцией коммунистов, но и входит в состав двух депутатских комиссий – по экономике, собственности, инвестициям и промышленности и здравоохранению.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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