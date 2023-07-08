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Питерец.ру » Политика » Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7

Председатель Заксобрания Ленобласти единоросс Сергей Бебенин поздравил с Днём Петра и Февронии, а депутат-коммунист Иван Апостолевский посетил сосновоборскую школу № 7

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Опубликовал: Пётр Балякин
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День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.

Сайт Законодательного собрания Ленинградской области разместил поздравление спикера областного парламента Сергея Бебенина (фракция «Единая Россия») с Днём семьи, любви и верности. В своём поздравлении видный парламентарий напомнил всем, что семья является базовой ценностью для человека. «Питерец.ру» цитирует Бебенина:

«Дружные ленинградские семьи, в которых царят любовь и взаимопонимание – главное богатство и будущее региона. Они образуют фундамент благополучного развития Ленинградской области. Поэтому депутаты Законодательного собрания постоянно совершенствуют законодательство…»

В субботу проявил активность ещё один депутат Заксобрания Ленобласти – Иван Апостолевский из фракции КПРФ. Апостолевский сообщил в соцсетях, что в рамках «обхода муниципальных учреждений» он посетил 7-ю сосновоборскую школу. Депутат-коммунист побеседовал с директором школы А. С. Фоминой, которая провела экскурсию и охарактеризовала состояние кабинетов. Апостолевский подвёл итоги своего депутатского визита: школе требуется ремонт спортзала. А ведь в спортзалы школ Соснового Бора любят приходит волейболисты «Динамо-ЛО».

Во фракцию КПРФ, которую возглавляет Вадим Гришков, вместе с Апостолевским входят 7 депутатов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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