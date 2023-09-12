Единоросс Сергей Мачинский победил на довыборах в Законодательное Собрание Ленобласти и другие новости Леноблизбиркома

«Питерец.ру» дождался официальных итогов очередных выборов в Ленинградской области. Самым значимым голосованием было волеизъявление в 5-м Сертоловском округе, где ожидаемо победил кандидат от «Единой России» Сергей Мачинский. Именно он и займёт в парламенте Ленобласти освободившееся после отказал от мандата Алексея Махотина место. Результат Мачинского – 69,27 %, такие данные уже есть на сайте облизбиркома.

Вторым вслед за Мачинским пришёл кандидат от КПРФ Евгений Вержбицкий. Другими конкурентами Мачинского были «справедливоросс» Армен Ананян, либерал-демократ Андрей Белонучкин и выдвинутая парламентской партией «Новые люди» Лариса Лукина.

В Законодательном Собрании Ленобласти фракцию единороссов, куда войдёт победитель довыборов Мачинский, возглавляет Олег Петров – депутат от Каменногорского округа. В этой же фракции – председатель ЗСЛО Сергей Бебенин и два его заместителя – Саяд Алиев и Татьяна Тюрина. Всего во фракции единороссов в областном Заксобрании – 35 депутатов, самым известным из которых не считая вышеперечисленных является бывший губернатор Ленобласти и вице-премьер правительства РФ Вадим Густов.

Опубликованы данные о результатах выборов Колтушского и Волошовского сельских поселений.