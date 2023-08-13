За вакантное место в парламенте Ленобласти после отказа от мандата Алексея Махотина конкурируют пять кандидатов – Армен Ананян, Антон Белонучкин, Евгений Вербицкий, Лариса Лукина и Сергей Мачинский

Областной избирком завершил регистрацию кандидатов на довыборы депутата Законодательного Собрания Ленобласти ещё 7 августа, но «Питерец.ру» освещает эту тему только сейчас. Пятёрка претендентов на вакантное место в областном парламенте, ставшее свободным после отказа от депутатского мандата Героя России Алексея Махотина.

В заголовке кандидаты перечислены по алфавиту, но фаворитом выборов является единоросс Сергей Мачинский. «Единая Россия» провела «праймериз». По результатам предварительного голосования специальный представитель губернатора Ленобласти Александра Дрозденко Сергей Мачинский стал кандидатом в депутаты областного Заксобрания. Мачинский родился в 1974 году в Смоленске, имеет два высших образования (военное и гражданское), работает в РВИО и «Военно-историческом центре СЗФО».

КПРФ выдвинула в Сертоловском округе пожарного из ООО «Промгазсервис» Евгения Вербицкого, родившегося в 1987 году в Выборге. От справедливороссов Сергея Миронова в депутаты идёт 56-летний безработный Армен Ананян. Ещё один временно неработающий кандидат – Андрей Белонучкин от ЛДПР. Партия «Новые люди» рассчитывает на победу Ларисы Лукиной – помощника депутата Госдумы Ксении Горячевой.

Выборы состоятся 10 сентября.