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Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПБГМТУ
Студенты Корабелки вышли в финал регионального этапа конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России»

Студенты СПбГМТУ продолжают активно заниматься творчеством даже на каникулах. В воскресенье, 31 июля стали известны результаты регионального этапа шестнадцатого сезона Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта "Мисс и Мистер Студенчество России" и были объявлены участники от Санкт-Петербурга. Сразу два студента Корабелки стали финалистами конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Российского союза молодежи. На кастинг ребята отправляли видео с творческими номерами и создавали презентацию, отвечали на вопросы организаторов. Среди всех заявок выбирали только двух участников.

Поздравляем с выходом в финал регионального этапа конкурса студентку факультета естественнонаучного и гуманитарного образования Полину Вяткину и Никиту Ламбрехта - студента Инженерно-экономического факультета.

Полина Вяткина стала не только Мисс СПбГМТУ 2021, а также представляла Санкт-Петербург на финале национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России 2022».

Никита Ламбрехт уже проявил себя в стенах университета и занял 2 место в конкурсе мужества и таланта "Мистер Корабел 2019" с присвоением звания I Вице-Мистер Корабел 2019, а также стал победителем конкурса «Джентльмен 2020» представляя наш университет на городском уровне.

Благодарим Анастасию Гасникову специалиста отдела культурно-массовых мероприятий за подготовку и организацию студентов СПбГМТУ для конкурса "Мисс и Мистер Студенчество России".

Впереди у ребят ответственная подготовка, много репетиций и уже осенью поездка на всероссийский этап конкурса в Москву. В финале участников ожидает несколько туров испытаний: интеллектуальный, спортивный, творческий.

Желаем нашим студентам достойного выступления и победы. Проголосовать за ребят и поддержать университет можно в группе во ВКонтакте: https://vk.com/okmm_smtu

Источник: СПбГМТУ
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