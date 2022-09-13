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Питерец.ру » Политика » Турвизы в Финляндию останутся

Турвизы в Финляндию останутся

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Финляндия не станет полностью запрещать визы для российских туристов

Взаимоотношения России и Финляндии переживают сложные времена. Это обусловлено общей напряженностью, связанной с позицией ЕС, а также желанием наших северных соседей вступить в НАТО. Причем это обострение произошло по инициативе финской стороны.

Однако полностью обрывать связи с Россией в Финляндии, похоже, не намерены. Например, в Хельсинки не видят оснований для полной отмены туристических виз для россиян. В МИД Финляндии заявили, что такой шаг стал бы незаконным.

По словам Юсси Таннера, каждый случай обращения за визой должен рассматриваться индивидуально. Но юридических оснований для полного отказа россиянам нет. Для этого нужно вносить изменения в закон о Шенгенской зоне.

Как говорится, хорошо, что кто-то еще остается в здравом уме. «Питерец.ру» отмечает, что в Финляндию ездит немалое количество россиян, в том числе – петербуржцев. Конечно, сейчас таких людей станет намного меньше. Но оформить визу по-прежнему становится возможным, хоть и сделать это будет сложнее.

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