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Питерец.ру » Общество » Что с просроченными визами?

Что с просроченными визами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Будут ли восстановлены просроченные финские визы?

«Питерец.ру» отмечает, что по причине ограничений, вызванных пандемией, у некоторых граждан Северной столицы закончился срок финских виз. Однако в диппредставительстве Финляндии заявили, что такие визы не могут быть восстановлены.

Данное решение основывается на тех законодательных нормах, которые приняты в Шенгенской зоне. Визовый сбор петербуржцам тоже не будет возвращен. Это обусловлено расходами, которые возникают во время оформления визы. Если же срок действия визы подходит к концу, нужно подать заявление на ее продление.

Напоминаем, что в Финляндии до сих пор действуют ограничения на взъезд российских граждан. В такой ситуации подход наших северных соседей к решению вопроса с просроченными визами вызывает немало вопросов.

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