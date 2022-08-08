В Хельсинки демонтирован памятник

Недружественная политика Европы вообще и наших северных соседей в частности продолжается. Так в Хельсинки был демонтирован памятник, подаренный еще Советским Союзом. Это был монумент высотой 6 м, посвященный миру во всем мире.

По официальной версии, памятник демонтирован временно. Это обусловлено работами по перестройки улицы. Однако не исключено, что в дальнейшем этот монумент не станут восстанавливать. Сегодня существует тенденция разрушения советских и российских памятников. Поэтому не будет удивлением, если финны решат пойти по такому же пути.

«Питерец.ру» отмечает, что взаимоотношения России и Финляндии заметно ухудшились. Это обусловлено стремлением Финляндии войти в НАТО, а также ограничениями в выдаче виз россиянам.