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Питерец.ру » Политика » На автобусе в Финляндию

На автобусе в Финляндию

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
yle.fi
Финляндия откроет границу для российских граждан

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в возможности перемещения между странами. Многие границы были закрыты, некоторые из них остаются таковыми по сей день. В частности, у россиян возникают сложности с поездками в Финляндию. Доступ в эту страну по-прежнему закрыт. Однако подвижки в данном вопросе все же наблюдаются.

«Питерец.ру» сообщает, что с 25 июня между Финляндией и Россией возобновятся автобусные рейсы. Люди смогут ездить по маршруту «Петербург – Лаппеенранта». Автобусы будут ходить 4 раза в неделю – в субботу и воскресение, а также в среду и пятницу.

Однако это послабление вряд ли порадует многих петербуржцев. В Финляндии по-прежнему останется запрет на туристические поездки в эту страну. Так что говорить о полноценном открытии границы не приходится.

Но хорошо, что вообще наблюдаются какие-то сдвиги. Это все равно лучше чем полностью закрытая Финляндия. Теперь петербуржцы смогут посещать своих северных соседей, а скандинавы – ехать к нам. При улучшении ситуации действующие ограничения могут быть полностью сняты.

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