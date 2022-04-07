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Питерец.ру » Политика » Верните наши картины!

Верните наши картины!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.spb.ru
Финляндия вернет картины Эрмитажа и заплатит неустойку за их арест

Санкции порой приводят к абсурдным ситуациям. Так 4 апреля на границе с Финляндией были задержаны картины из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Эти произведения искусства показывались на выставках в Италии и возвращались в Россию.

Однако финская таможня не позволила спокойно вернуть их обратно. В итоге произошел большой скандал. Финская сторона подтвердила, что картины оказались задержаны по причине санкций. Теперь скандинавы будут вынуждены заплатить нам неустойку. Об этом сообщил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты российского парламента уже дал необходимое поручение комитетам, отвечающим за культуру и безопасность. По имеющимся данным, страховая стоимость задержанных картин составили 42 млн евро.

«Питерец.ру» надеется, что эти полотна все же будут переданы России. К сожалению, от недружественных стран сейчас можно ожидать чего угодно.

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