РФ ввела санкции против Джо Байдена и других представителей высшего руководства США. Это стало ответной мерой на откровенно враждебную позицию Запада. К сожалению, американское руководство продолжает свою агрессию в адрес России. В мире подогреваются русофобские настроения.

В такой ситуации Россия вынуждена защищать свои национальные интересы и тоже вводить санкции. От этого больше всего страдают обычные граждане РФ, США, ЕС и других стран, вовлеченных в эту экономическую войну.

«Питерец.ру» считает, что наиболее пострадавшей стороной становится Европа. Компании стран ЕС лишаются больших возможностей. Например, польские фермеры могли поставлять в Петербург свои яблоки. Теперь же для них закрыта такая возможность. Этот перечень ситуаций можно продолжать достаточно долго. Своими санкциями Запад выстрелил себе в ногу.