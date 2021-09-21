Контрсанкции продлены

«Питерец.ру» сообщает, что накануне президент Путин подписал указ о продлении ответных экономических мер. Этот документ пока будет действовать до конца 2022 года. Данные меры введены в ответ на санкции стран, установивших их в адрес России.

Понятно, что такие действия являются вынужденными. К сожалению, игра во взаимные санкции продолжается, и каких-то перспектив ее окончания не видно. Россия вынуждена отстаивать свои интересы. В итоге эти санкции вредят обеим сторонам. Но вряд ли в ближайшее время кто-то будет отменять данные ограничения.

США и ЕС, а также другие страны, пляшущие по их дудку, не хотят признавать Крым российской территорией. Скорее всего, этот вопрос останется нерешенным на долгие годы. Достаточно вспомнить ситуацию с Японией: Вторая мировая война уже давно закончилась, а наш мирный договор с этой страной так и не был подписан.