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Питерец.ру » Политика » Контрсанкции продлены

Контрсанкции продлены

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Путин продлил срок действия ответных санкций

«Питерец.ру» сообщает, что накануне президент Путин подписал указ о продлении ответных экономических мер. Этот документ пока будет действовать до конца 2022 года. Данные меры введены в ответ на санкции стран, установивших их в адрес России.

Понятно, что такие действия являются вынужденными. К сожалению, игра во взаимные санкции продолжается, и каких-то перспектив ее окончания не видно. Россия вынуждена отстаивать свои интересы. В итоге эти санкции вредят обеим сторонам. Но вряд ли в ближайшее время кто-то будет отменять данные ограничения.

США и ЕС, а также другие страны, пляшущие по их дудку, не хотят признавать Крым российской территорией. Скорее всего, этот вопрос останется нерешенным на долгие годы. Достаточно вспомнить ситуацию с Японией: Вторая мировая война уже давно закончилась, а наш мирный договор с этой страной так и не был подписан.

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