Пандемийные полномочия продлены

Пандемия переместила нас в другую реальность. Сегодня и представители власти, и обычные граждане живут в новых для себя реалиях. Мир изменился: мы словно оказались в другой эпохе, которая накладывает свои требования и диктует определенные правила.

Например, у петербургского правительства появились новые полномочия, связанные с ситуацией вокруг коронавируса. Речь идет о введении ограничений, установлении мер поддержки, предоставлении помощи для некоторой категории граждан, выделении средств из бюджета и прочих факторах. Это все вызвано распространением ковида.

В результате в 2020 году пришлось вносить некоторые изменения в Социальный кодекс. Смольный был наделен новыми полномочиями, которые актуальны для нынешних реалий. Однако действие таковых полномочий заканчивался в конце текущего года. Естественно, что губернатор Беглов продлил этот срок.

«Питерец.ру» отмечает, что пока неизвестно, когда пандемия пойдет на спад. Многое будет зависеть от ситуации с омикроном, насколько заразным и опасным окажется этот вирус.