Юридический форум состоится

«Питерец.ру» сообщает, что Международный юридический форум в Петербурге пройдет в формате видеосвязи. Мероприятие стартует сегодня и продлится до 12 апреля. Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось внести определенные коррективы.

Этот форум должен был стать десятым по счету. Однако из-за необычного формата его назвали девятым с половиной. Ключевой темой мероприятия станет защита прав при карантине. Речь пойдет о правах обычных граждан и представителей бизнеса. Будут затронуты вопросы международной, гражданской, финансовой, административной и информационной сфер.

Пандемия коронавируса вынуждает специалистов реагировать на происходящее. Эта проблема становится актуальной и для юристов, ведь правовые нормы должны соблюдаться независимо от окружающих условий.