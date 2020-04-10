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Питерец.ру » Общество » Юридический форум состоится

Юридический форум состоится

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Юридический форум в Петербурге отменен не будет

«Питерец.ру» сообщает, что Международный юридический форум в Петербурге пройдет в формате видеосвязи. Мероприятие стартует сегодня и продлится до 12 апреля. Из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось внести определенные коррективы.

Этот форум должен был стать десятым по счету. Однако из-за необычного формата его назвали девятым с половиной. Ключевой темой мероприятия станет защита прав при карантине. Речь пойдет о правах обычных граждан и представителей бизнеса. Будут затронуты вопросы международной, гражданской, финансовой, административной и информационной сфер.

Пандемия коронавируса вынуждает специалистов реагировать на происходящее. Эта проблема становится актуальной и для юристов, ведь правовые нормы должны соблюдаться независимо от окружающих условий.

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