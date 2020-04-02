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Питерец.ру » Экономика » Кризис, который пока не замечают

Кризис, который пока не замечают

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
newvz.ru
Пандемия коронавируса обернется серьезным финансовым кризисом

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом вызовет новый финансовый кризис. Сейчас в обществе мало акцентируют на этом внимание, поскольку все силы брошены на борьбу с распространением инфекции. Из-за этого экономическим проблемам не отводится такого значения, какое могло быть при иных обстоятельствах.

Нефть опустилась в цене до критического уровня. К тому же спрос на российскую нефть стал заметно ниже. Наше государство, которое серьезно зависит нефтегазового сектора, столкнется с неминуемыми проблемами. Сильно ослабел рубль, потерявший много по отношению к доллару и евро. Последствия коронавирусной пандемии ощутят на себе представители бизнеса, да и обычные граждане не останутся в стороне от такого влияния. По оценкам специалистов, кризис будет глобальным. Но сейчас люди сконцентрированы на решении другой проблемы.

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