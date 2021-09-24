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Питерец.ру » Политика » Памфилова борется с фальсификациями

Памфилова борется с фальсификациями

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу фальсификаций на выборах в Петербурге

Избирательная кампания в Северной столице вроде бы закончилась. Но шлейф скандалов все еще тянется, и точка в вопросе выборов пока не поставлена. По крайней мере, у ЦИК остались определенные претензии, которые озвучила глава структуры Элла Памфилова.

«Питерец.ру» сообщает, что в Центризиркоме обратились в СК РФ и Генпрокуратуру в связи с обнаруженными фальсификациями на выборах в Петербурге. Памфилова заявила об историях с найденными незаполненными бюллетенями, закрытыми камерами видеонаблюдения, увезенными ночью сейфами и поврежденными пакетами. Элла Александровна посоветовала окружным Избиркомам обратиться в суд, чтобы результаты выборов признали недействительными.

Борьба Памфиловой с фальсификациями заслуживает уважения и похвалы. Хорошо, когда чиновник стремится к честности и прозрачности. Однако вряд ли она сможет добиться пересмотров результатов. Просто кого-то пожурят, снимут, уволят. Но в глобальном плане вряд ли что-то произойдет.

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