Памфилова – против провокаций на голосовании в Санк-Петербурге

Обращаясь руководителю Горизбиркома, Элла Памфилова призвала к мобилизации всех сил для того, чтобы не произошло никаких провокаций в Петербурге. При этом председатель ЦИК добавила, что провокации «обязательно будут», но их нужно «снивелировать».

Ранее официальный представитель петербуржской ГИК заявил, что из поступивших в комиссию нескольких десятков обращений были и такие, где не было указаний на конкретные нарушения. В ходе конференции с ЦИК председатель Горизбиркома Виктор Миненко заверил коллег из Москвы, что максимально жёсткие меры будут приняты по всем поступившим жалобам. «Питерец.ру» обоснованно предполагает, что речь идёт о тех случаях, когда изложенные в жалобах факты найдут подтверждение. А просто донесение до ГИК своего мнения или гражданской позиции – это не сообщение о нарушении избирательного законодательства.

Памфилова также обратила внимание, что информирование о продолжающемся голосовании нельзя считать принуждением к волеизъявлению граждан. В свою очередь Миненко заявил, что в Петербурге всё проходит «спокойно и организованно».