Как бороться с фальсификациями

Профессор Владимир Гельман высказался относительно проблемы фальсификаций результатов выборов. Поводом для этого стала инициатива членов фракции КПРФ, предлагающих приравнять такие фальсификации к госизмене.

Гельман считает, что проблема не в суровости наказания. Потому законодательство изменять здесь не нужно. Следует усилить контроль за ходом голосования. Практика показывает, что с появлением независимых наблюдателей на участке число подозрительных манипуляций сокращается. К тому же предложение коммунистов больше напоминает яркие предвыборные лозунги.

«Питерец.ру» отмечает, что заместитель председателя фракции КПРФ предложил приравнять фальсификации на выборах к государственной измене и захвату власти.