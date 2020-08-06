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Питерец.ру » Политика » Как бороться с фальсификациями

Как бороться с фальсификациями

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургский профессор высказался о борьбе с фальсификациями на выборах

Профессор Владимир Гельман высказался относительно проблемы фальсификаций результатов выборов. Поводом для этого стала инициатива членов фракции КПРФ, предлагающих приравнять такие фальсификации к госизмене.

Гельман считает, что проблема не в суровости наказания. Потому законодательство изменять здесь не нужно. Следует усилить контроль за ходом голосования. Практика показывает, что с появлением независимых наблюдателей на участке число подозрительных манипуляций сокращается. К тому же предложение коммунистов больше напоминает яркие предвыборные лозунги.

«Питерец.ру» отмечает, что заместитель председателя фракции КПРФ предложил приравнять фальсификации на выборах к государственной измене и захвату власти.

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