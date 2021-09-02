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Питерец.ру » Политика » Памфилова возмущена

Памфилова возмущена

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
cikrf.ru
Глава ЦИК возмутилась ситуацией в Петербурге

Предвыборная кампания в Петербурге сопровождается рядом скандалов и нелепостей. К работе некоторых избирательных комиссий имеются серьезные нарекания. В общем, бардака здесь хватает. Даже глава ЦИК Элла Памфилова выразила свое негодование и возмущение. Поводом для этого стали ситуация с ТИК №47 и №48.

«Питерец.ру» сообщает, что из ТИК №47 уволилось 17 человек. Согласно заявлениям, эти люди захотели уйти по причине больших объемов работы. Это увеличение связано с предстоящим голосованием в течение 3 дней. Потом оказалось, что уволившиеся сотрудники были приняты в подразделении ТИК №48.

Памфилова была крайне возмущена происходящим. Она считает такую рокировку недопустимой. Если человек решил уйти, его нельзя переназначать в другие комиссии. Глава ведомства увидела в этом манипуляцию.

Элла Александровна заявила, что в Петербург прибудет представитель генпрокурора. Еще она потребовала уволить глав ТИК №47 и №48.

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