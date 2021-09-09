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Питерец.ру » Политика » Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?

Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
ЦИК намерен навести порядок в Избиркоме Петербурга или это просто слова?

Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала решить проблему с петербургским Горизбиркомом. Она сказала, что «разрубит Гордиоев узел». Но заниматься этим будет уже после выборов. Сейчас Памфилова не имеет права отзывать руководителей, поскольку идет предвыборная кампания. В данный период делать это нельзя согласно нашему законодательству.

«Питерец.ру» отмечает, что петербуржцы недовольны работой Горизбиркома. Кандидаты в депутаты даже потребовали от Памфиловой отставки Натальи Чечиной, которая сейчас руководит ГИК. В адрес руководителя ЦИК тоже звучит критика. Памфилову обвиняют в ничегонеделании и сотрясании воздуха. Петербуржцы выступают за проведение честных выборов.

Элла Памфилова не отрицает наличие проблем в Петербурге, но объясняет, почему нельзя решить их сейчас. Тут возникает невольный вопрос: «А будут ли решены эти проблемы в дальнейшем? Или же слова главы ЦИК является банальными лозунгами?»

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