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Питерец.ру » Политика » Нет видеонаблюдения на выборах

Нет видеонаблюдения на выборах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
«Яблочники» пожаловались в ЦИК из-за отсутствия видеонаблюдения на некоторых участках

Предвыборная кампания в Петербурге сопровождается серией скандалов. В ситуацию пришлось даже вмешиваться главе ЦИК Элле Памфиловой. Для этого было несколько поводов, поскольку в Северной столице множество проблем.

И вот появился очередной повод для жалобы. Свое недовольство выразили «яблочники». На некоторых участках в округах, где баллотируется Борис Вишневский нет видеонаблюдения. ГИК объясняет это отсутствием технической возможности. Дескать, в тех районах нельзя крепить устройства, поскольку там слишком много культурных памятников.

Однако «яблочники» считают эти доводы абсурдными. Современные устройства можно очень легко установить, причем сделать это без стационарных креплений. Члены партии просят Эллу Панфилову принять незамедлительные меры. «Питерец.ру» отмечает, что это далеко не первая жалоба на работу Горизбиркома.

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