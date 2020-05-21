Марина Шишкина призывает главу ЦИК Эллу Памфилову принести извинения

Руководитель петербургских справедливороссов Марина Шишкина направила обращение главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, в котором призывает опровергнуть прозвучавшую в ходе заседания ЦИК 20 мая 2020 года информацию о деятельности Имиля Мамина, баллотировавшего в муниципальные депутаты МО Озеро Долгое в 2019 году от партии «Справедливая Россия».

В письме сообщается, что в ходе заседания Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой были названы фамилии нарушителей избирательного законодательства, которые, несмотря на то, что запятнали себя на муниципальных выборах 2019 года, все же вошли в составы новых территориальных избирательных комиссий.

«Вероятно, по недоразумению или ошибочно среди прочих фамилий нарушителей Вами был упомянут Имиль Алиевич Мамин, который, по Вашим словам, является заместителем председателя ИКМО Озеро Долгое.

Обращаю Ваше внимание на то, что И.А. Мамин принимал участие в выборах в 2019 году вовсе не в качестве заместителя председателя ИКМО, а являлся кандидатом в муниципальные депутаты МО Озеро Долгое. Из состава ИКМО Озеро Долгое он был выведен решением Бюро Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге еще 28 июня 2019 года.

Отмечу также, что именно И.А. Мамин вместе с пришедшей на его место членом ИКМО Озеро Долгое В.Н. Азенковой вели активную работу в борьбе против грубейших нарушений избирательного законодательства и прав кандидатов, которые допускала председатель ИКМО Г.М. Светлова. В частности, вели круглосуточные дежурства возле помещения избирательной комиссии и помогали другим кандидатам до приезда делегации из ЦИК», - подчеркивает Марина Шишкина в обращении главе Центризбиркома.

Руководитель петербургских справедливороссов просит главу Центризбиркома опровергнуть ошибочные сведения об Имиле Мамине и принести ему извинения, а также уточнить список лиц, которые, несмотря на множество нарушений, допущенных ими в ходе прошедших избирательных кампаниях, все же вошли в составы новых Территориальных избирательных комиссий.

Напомним, в ходе муниципальных выборов 2019 года деятельность избирательной комиссии Озеро Долгое сопровождалась многочисленными скандалами. После тайного пересчета голосов избирателей кандидаты в муниципальные депутаты организовали круглосуточное дежурство у помещения ИКМО, поскольку опасались подмены бюллетеней. Только после вмешательства Центральной избирательной комиссии документация была изъята у председателя ИКМО Галины Светловой и передана на хранение в Горизбирком.