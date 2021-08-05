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Питерец.ру » Политика » Вишневский не пойдет на выборы?

Вишневский не пойдет на выборы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Вишневского не зарегистрировали для участия в выборах

Известный депутат Борис Вишневский благополучно зарегистрировался в качестве кандидата на выборы в Госдуму. С этим у запреда партии «Яблока» никаких проблем не возникло. Однако в регистрацией на выборы в петербургский парламент Вишневскому отказали.

Оппозиционный депутат хотел идти на выборы по округу №2. Однако члены избирательной комиссии не приняли его документы. Поводом для отказа в регистрации стали неточности, которые были обнаружены. Членов Избирком не устроило, как было оформлено решение о выдвижении Вишневского и согласование его кандидатуры.

Оппозиционер заявил, что такое решение было предсказуемым. Но он собирается его обжаловать. «Питерец.ру» обращает внимание, что это уже не первый случай, когда у «яблочников» возникают подобные проблемы.

Создается впечатление, что членам этой партии присутствует какое-то предвзятое отношение. Или же «яблочники» в самом деле допускают какие-то неточности при оформлении документов кандидатов.

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