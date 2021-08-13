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Питерец.ру » Политика » Буланову не зарегистрировали

Буланову не зарегистрировали

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Татьяна Буланова не смогла зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты ЗакСа

Предвыборная кампания в Петербурге сопровождается множеством скандалов. Некоторые кандидаты сталкиваются с ситуациями, когда их кандидатуры в силу разных причин оказываются регистрироваться. Например, с этим столкнулся депутат Вишневский. Но «яблочнику» потом все же удалось добиться справедливости.

Отказ в регистрации получила и Татьяна Буланова. Члены ТИК №17 не приняли ее документы. Там заявили, что певица предоставила 18,4% недостоверных подписей. При этом допустимый порог – 5%.

В партии «Родина», от которой Буланова намерена баллотироваться в парламент, заявили, что не оставят так это дело. Сейчас ведется подготовка документов для обжалования решения ТИК. Посмотрим, удастся ли решить эту проблему.

«Питерец.ру» напоминает, что Татьяна Буланова уже жаловалась на работу петербургской избирательной комиссии. Это стало поводом для приезда ревизоров. В Центризбиркоме недовольны той работой, которая ведется в Петербурге.

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