ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш

После резонансного исключения из предвыборных списков Льва Шлосберга партия «Яблоко» снова привлекла к себе внимание Центральной избирательной комиссии. На этот раз в возможном нарушении закона уличили целую группу кандидатов-«яблочников». «Питерец.ру» перечисляет весь список тех, кто может быть лишён кандидатского статуса: Александр Амосов (не путать с Михаилом Амосовым!), Михаил Аркадьев, Иван Добыш, Никита Есаков, Евгений Мартынов, Александра Орлова, Елена Плотникова, Дмитрий Семавин и Баясхалан Чимитдоржиев.

Поводом для обращения в суд стало то, что вышеназванная девятка потенциальных народных избранников владеет «иностранными финансовыми инструментами». Входящий в состав ЦИК Антон Лопатин сообщил, что партия «Яблоко» в курсе проблем своих выдвиженцев. А председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что кандидаты либо выдвинувшая их партия обязаны были документально проинформировать избирком о подобных вещах. По словам Памфиловой, сейчас уже печатаются избирательные бюллетени, поэтому подобная ситуация – серьёзная проблема для ЦИК.