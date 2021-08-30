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Питерец.ру » Политика » ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш

ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Иван Добыш может лишиться места в списке партии «Яблоко» на предстоящих выборах.

После резонансного исключения из предвыборных списков Льва Шлосберга партия «Яблоко» снова привлекла к себе внимание Центральной избирательной комиссии. На этот раз в возможном нарушении закона уличили целую группу кандидатов-«яблочников». «Питерец.ру» перечисляет весь список тех, кто может быть лишён кандидатского статуса: Александр Амосов (не путать с Михаилом Амосовым!), Михаил Аркадьев, Иван Добыш, Никита Есаков, Евгений Мартынов, Александра Орлова, Елена Плотникова, Дмитрий Семавин и Баясхалан Чимитдоржиев.

Поводом для обращения в суд стало то, что вышеназванная девятка потенциальных народных избранников владеет «иностранными финансовыми инструментами». Входящий в состав ЦИК Антон Лопатин сообщил, что партия «Яблоко» в курсе проблем своих выдвиженцев. А председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что кандидаты либо выдвинувшая их партия обязаны были документально проинформировать избирком о подобных вещах. По словам Памфиловой, сейчас уже печатаются избирательные бюллетени, поэтому подобная ситуация – серьёзная проблема для ЦИК.

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