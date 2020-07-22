ента новостей

15:23
Тактические учения добровольцев
13:54
В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет капремонт
13:29
В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей
13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата
11:51
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение
11:31
В Ленобласти началась уборка картофеля
11:27
Изменнена дата проведения репетиции парада ко Дню военно-морского флота
11:16
В Пулково прошли ветеринарный контроль 30 ампуллярий
11:12
Выставка Анатолия Заславского «Избранное»
11:00
В Петербурге 15-летняя гражданка Таджикистана упала с 6-го этажа
10:52
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионеров на 800 тысяч рублей
08:51
Что с бюджетом города?
08:26
Когда откроют торговые центры?
00:13
Снайпер Бэрон и ветеран Фридзон пополнили состав «Зенита»
19:56
Открытие первой смены военно-спортивных сборов
14:28
В районе развязки КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
11:49
В 2020 году—75-летний юбилей атомной промышленности
11:31
Торжественное памятное мероприятие «Во славу общей Победы»
11:21
В Ленобласти подросток застрелил родного дедушку
10:40
Путин посетит Петербург
09:43
Нужно ли приобретать недвижимость за границей
23:07
Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским
19:09
Общественники предлагают оптимизировать маршрутизацию онкологических больных
14:41
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии
14:20
Петербургский вуз провёл первые в городе церемонии вручения дипломов оффлайн
14:11
В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа
14:04
В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»
12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Политика » Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение

Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение

0
51
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение

Первая волна сокращений в Администрации Санкт-Петербурга коснётся специалистов, работа которых в период пандемии коронавируса показала, – переход на частичную или полную автоматизацию многих процессов в сфере госуправления не только необходим, но и вполне реализуем, уверена доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

«Проанализировав работу в «дистанте», как это делают сейчас все организации, перешедшие на неё в период пандемии, Правительство города смогло выявить те направления работы, которые можно перевести в онлайн-режим, в электронные госуслуги. А это, конечно же, неизбежно повлечёт за собой массовые сокращения специалистов, которые раньше сидели на приёме и обработке данных, предоставлении информации», – объясняет эксперт.

Кроме того, по мнению Ветренко, за счёт оптимизации штата работников удастся усовершенствовать госуслуги и добиться положительного экономического эффекта – сохранить финансовые ресурсы города. «В связи с экономическим кризисом, вызванным той же пандемией, Правительству Петербурга необходимо любыми возможными способами сохранить городской бюджет. И сокращение определённого количества госслужащих позволит не только сэкономить средства, но и повысить эффективность работы государственного аппарата».

Уже сейчас, по прогнозам политолога, можно проанализировать, какой эффект на экономику города окажут изменения в структуре работы органов власти. «Все мы пользовались Госуслугами на «удалёнке» не одну-две недели, а в течение нескольких месяцев, и это позволило посчитать оптимизированный эффект, понять, какие процессы нуждаются в трансформации. Я думаю, что полученный объем данных способствует созданию ещё более комфортной цифровой среды и позитивно скажется на экономике Петербурга в целом», – добавила профессор СЗИУ РАНХиГС.

Напомним, во вторник, 21 июля, на заседании правительства Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать программу по сокращению штата сотрудников городской администрации. Подготовить и предоставить план по кадровым перестановкам среди госслужащих вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову необходимо в течение двух недель.

Источник: СЗИУ РАНХиГС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-04-2020, 11:41
Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году
19-05-2020, 14:48
По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии
9-09-2015, 10:43
В Петербурге ожидается волна сокращений
20-07-2020, 14:20
Петербургский вуз провёл первые в городе церемонии вручения дипломов оффлайн
22-04-2020, 12:44
Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании
12-11-2012, 14:32
Министр успокоил сотрудников РНБ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
523
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
486
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
457
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
508
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх