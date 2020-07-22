Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение

Первая волна сокращений в Администрации Санкт-Петербурга коснётся специалистов, работа которых в период пандемии коронавируса показала, – переход на частичную или полную автоматизацию многих процессов в сфере госуправления не только необходим, но и вполне реализуем, уверена доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко.

«Проанализировав работу в «дистанте», как это делают сейчас все организации, перешедшие на неё в период пандемии, Правительство города смогло выявить те направления работы, которые можно перевести в онлайн-режим, в электронные госуслуги. А это, конечно же, неизбежно повлечёт за собой массовые сокращения специалистов, которые раньше сидели на приёме и обработке данных, предоставлении информации», – объясняет эксперт.

Кроме того, по мнению Ветренко, за счёт оптимизации штата работников удастся усовершенствовать госуслуги и добиться положительного экономического эффекта – сохранить финансовые ресурсы города. «В связи с экономическим кризисом, вызванным той же пандемией, Правительству Петербурга необходимо любыми возможными способами сохранить городской бюджет. И сокращение определённого количества госслужащих позволит не только сэкономить средства, но и повысить эффективность работы государственного аппарата».

Уже сейчас, по прогнозам политолога, можно проанализировать, какой эффект на экономику города окажут изменения в структуре работы органов власти. «Все мы пользовались Госуслугами на «удалёнке» не одну-две недели, а в течение нескольких месяцев, и это позволило посчитать оптимизированный эффект, понять, какие процессы нуждаются в трансформации. Я думаю, что полученный объем данных способствует созданию ещё более комфортной цифровой среды и позитивно скажется на экономике Петербурга в целом», – добавила профессор СЗИУ РАНХиГС.

Напомним, во вторник, 21 июля, на заседании правительства Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать программу по сокращению штата сотрудников городской администрации. Подготовить и предоставить план по кадровым перестановкам среди госслужащих вице-губернаторам Евгению Елину и Эдуарду Батанову необходимо в течение двух недель.