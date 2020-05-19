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Питерец.ру » Общество » По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии

По мнению эксперта, петербуржцы могут надолго отказаться от рукопожатий после окончания пандемии

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
После окончания пандемии коронавируса жители Петербурга изменят своё отношение к некоторым правилам этикета.

После окончания пандемии коронавируса жители Петербурга изменят своё отношение к некоторым правилам этикета. Так, большинство привычных для нас способов приветствия, таких как рукопожатие или другие формы физических контактов при встрече могут надолго исчезнуть из жизни петербуржцев, уверена кандидат политических наук, доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС Нина Шевчук.

«Пандемия уже внесла свои коррективы в правила общепринятого во многих странах этикета. Это касается, в первую очередь, рукопожатия, от которого нам пришлось отказаться. И теперь не протянуть руку для приветствия больше не будет признаком дурного тона, а, напротив, таким признаком будет, если вы первым инициируете рукопожатие или тем более приветственные объятия и поцелуи», – отмечает политолог.

При этом Нина Шевчук не согласна с мнением ряда экспертов о том, что рукопожатия могут исчезнуть из современного этикета навсегда.

«Я не думаю, что мы откажемся от рукопожатий совсем, это временное явление. Однако сложно сказать, насколько быстро люди смогут вернуться к привычному ритму жизни, справиться со своими страхами и избыточной мнительностью. Возможно, на это понадобятся годы», ­– считает доцент кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС.

Что же касается таких нововведений как ногопожатие или касание плечами, локтями, эксперт убеждена, что эти формы приветствия однозначно не приживутся в современном обществе, так как они не увеличивают дистанцию между людьми, а, наоборот, сокращают её.

Пандемия привлекла внимание и к некоторым старым, но плохо соблюдавшимся правилам этикета. Например, это касается правила ношения медицинских масок в общественных местах. По мнению эксперта, сложившаяся эпидемиологическая ситуация изменила отношение людей во всем мире к этой рекомендации и сделала её широко соблюдаемой.

«Изменения, безусловно, не обойдут стороной деловой этикет. Не исключаю, что многие работодатели после окончания пандемии продолжат проводить совещания или важные встречи с помощью мессенджеров, и это не будет считаться чем-то неприличным, – поясняет Шевчук. – Кроме того, такой атрибут делового человека как визитная карточка начнёт использоваться реже. Ведь если раньше не предложить визитку при знакомстве было признаком дурного тона, то теперь это вполне нормально. Более того, целесообразно поинтересоваться у вашего собеседника есть ли у него страница в социальных сетях и уточнить будет ли ему удобно, если свои контакты вы направите туда».

В заключение эксперт подчеркнула, что в эпоху развития цифрового или мобильного этикета, необходимо стараться придерживаться новых правил, связанных с каждодневным использованием гаджетов.

«Сегодня, к примеру, не все соблюдают правило телефонного звонка в нерабочее время. Совершенно недопустимо звонить кому-либо до девяти утра и после восьми вечера, и это важно знать каждому современному человеку. Исходя из новых правил, также стоит воздерживаться от голосовых сообщений, потому что их прослушивание не всегда удобно оппоненту. Необходимо помнить, что главной задачей любого вида этикета остается уважение к другим».
Источник: СЗИУ РАНХиГС
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