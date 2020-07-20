Петербургский вуз провёл первые в городе церемонии вручения дипломов оффлайн

Северо-Западный институт управления РАНХиГС одним из первых вузов в Петербурге организовал церемонии вручения дипломов в режиме оффлайн. После нескольких месяцев обучения на дистанте и виртуальной защиты выпускных квалификационных работ, выпускники Института смогли лично забрать документ о высшем образовании.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции в ходе торжественных мероприятий сотрудниками Президентской Академии в Петербурге были предусмотрены строгие меры безопасности, среди которых: обязательный масочный режим, использование перчаток, а также формирование специального графика вручения дипломов.

Торжественные церемонии прошли на территории административного и учебных корпусов Института. Сотрудники деканатов встречали выпускников в защитных масках, экранах для лица и перчатках. Участники мероприятия соблюдали социальную дистанцию, а выдача документов о высшем образовании была организована посредством бесконтактного вручения дипломов. «Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в городе, мы решили пригласить наших выпускников и, соблюдая все меры предосторожности, вручить им дипломы лично во внутреннем дворике родного факультета. Ведь окончание вуза – одно из важнейших событий в жизни каждого человека», – рассказала замдекана по учебной и внеучебной работе факультета государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Карина Тирабян.

Сами студенты почти единогласно заявляют, что решение администрации вуза о проведении выдачи дипломов в очном формате стало самым приятным подарком на окончание Института.

Марина Проценко, выпускница СЗИУ РАНХиГС:

– Мне, как и любому другому студенту, было важно получить документ об образовании в родном Институте, ведь эти стены хранят все четыре года моего студенчества: где-то веселого, грустного, но однозначно – самого лучшего. Я очень рада, что мне выдалась возможность лично сказать «спасибо» администрации и преподавателям вуза за лучшее образование и полученные знания. Сейчас я планирую поступать в магистратуру и продолжить обучение в СЗИУ РАНХиГС, ведь наш Институт – это семья».

Напомним, в этом году заветные дипломы получат более 1460 студентов Северо-Западного института управления РАНХиГС. Иногородние выпускники, вернувшиеся в родные регионы на период пандемии, смогут получить документ о высшем образовании через операторов почтовой связи, либо – представителя по доверенности.