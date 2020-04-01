Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году

Из-за распространения коронавируса многие петербуржцы изменили планы на отпуск, но летом спрос на туристические поездки должен восстановиться и достичь высокого уровня, уверена профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.
Она также добавила, что, по оптимистическим прогнозам, ситуация начнет меняться к середине лета, когда выезжать за границу снова станет возможным: «Отложенный спрос будет, и он может превысить ожидания туристической отрасли. Среди жителей Петербурга самыми популярными станут морские направления – курорты Греции, ОАЭ, Марокко, стран юго-восточной Азии, а в России – это Крым и Сочи».
Вместе с тем, по словам эксперта, из-за коронавируса петербуржцы будут отказываться от поездок в страны Европейского союза, в том числе Италии, где проблема приобрела большой масштаб.
В заключении Марина Морозова рассказала о возможностях, которые в условиях пандемии открылись перед туристической сферой.
Напомним, ранее из-за ситуации с коронавирусом Россия решила полностью закрыть границы, а в ряде регионов был введен обязательный режим самоизоляции. Данные меры коснулись и Санкт-Петербурга. Также до 1 июня в городе временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях.