Эксперт рассказала, как петербуржцы проведут летний отпуск в 2020 году

Из-за распространения коронавируса многие петербуржцы изменили планы на отпуск, но летом спрос на туристические поездки должен восстановиться и достичь высокого уровня, уверена профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

«Тем, кто уже забронировал туры, лучше перенести их на более поздний срок, возможно, даже на следующий год. Если вы сегодня потребуете вернуть деньги в срочном порядке, туроператор скорее всего не сможет выполнить свои обязательства. Бизнес и так остановился, распаковываются фонды помощи туристам, застрявшим за рубежом, перестают работать гостиницы и рестораны. В этих обстоятельствах нужно проявить терпение», – отметила Марина Морозова.

Она также добавила, что, по оптимистическим прогнозам, ситуация начнет меняться к середине лета, когда выезжать за границу снова станет возможным: «Отложенный спрос будет, и он может превысить ожидания туристической отрасли. Среди жителей Петербурга самыми популярными станут морские направления – курорты Греции, ОАЭ, Марокко, стран юго-восточной Азии, а в России – это Крым и Сочи».

Вместе с тем, по словам эксперта, из-за коронавируса петербуржцы будут отказываться от поездок в страны Европейского союза, в том числе Италии, где проблема приобрела большой масштаб.

В заключении Марина Морозова рассказала о возможностях, которые в условиях пандемии открылись перед туристической сферой.

«Новый виток развития получили онлайн-путешествия и платформы дополненной реальности. Например, вы можете полетать на виртуальном самолете над тем местом, где хотели бы оказаться, посмотреть номера гостиницы, и уже благодаря этим знаниям спланировать свой отпуск. Ведь туризм по сути – это продажа впечатлений, и сейчас инновационные технологии стали хорошим подспорьем для бизнеса. Но, конечно, полноценную поездку они заменить не могут», – подчеркнула Марина Морозова.

Напомним, ранее из-за ситуации с коронавирусом Россия решила полностью закрыть границы, а в ряде регионов был введен обязательный режим самоизоляции. Данные меры коснулись и Санкт-Петербурга. Также до 1 июня в городе временно приостанавливается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях.