Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании

Предстоящая приёмная кампания в Северо-Западном институте управления РАНХиГС пройдет исключительно в цифровом формате. Абитуриенты получат возможность подать документы на поступление электронно: через портал «Госуслуги» и с помощью собственной информационной системы вуза. Соответствующее решение принято на основании приказа Минобрнауки РФ.

«Это касается не только иногородних абитуриентов, но и выпускников школ Петербурга. Подчеркну, мы делаем всё возможное, чтобы в условиях самоизоляции наши будущие студенты смогли поступить на интересующие их направления подготовки, – рассказал директор Петербургского кампуса Президентской Академии Владимир Шамахов. В этом году СЗИУ РАНХиГС будет осуществлять приём документов в цифровом формате, «живых» очередей в приёмной комиссии не будет. Но это не означает, что мы не готовы к общению с нашими абитуриентами и их родителями. Уже сегодня запущены специальные сервисы, которые позволят в различных форматах обеспечить коммуникацию, как в групповом, так и в индивидуальном формате. Оставаться на связи с абитуриентами для нас очень важно, и уже сейчас мы готовы помочь каждому разобраться в деталях приемной кампании-2020».

С прошлого года в Институте внедрен проект «Виртуальный помощник абитуриента СЗИУ РАНХиГС» – система с искусственным интеллектом, созданная, чтобы сопровождать своих пользователей на всех этапах подготовки к поступлению в вуз. «В основу проекта положен индивидуальный подход. Рассчитываем, что в конечном итоге платформа даст нашим абитуриентам уникальный шанс сформировать свой персональный трек для поступления в вуз», – заявил директор СЗИУ РАНХиГС.

Северо-Западный институт управления одним из первых вузов Петербурга стал пилотной площадкой проекта «Поступление в вуз онлайн», позволяющего вчерашним школьникам стать студентами через Единый портал госуслуг. После такой подачи документов абитуриент заносится в рейтинговые списки и может следить за изменениями своей позиции, а затем подтвердить согласие на зачисление онлайн. Кроме того, являясь лидером в вопросах цифровизации образовательной деятельности, Институт задействовал собственную электронную информационную систему, работающую по принципу «одного окна». Она позволит предоставить в цифровом формате необходимый для поступления пакет документов. Этот сервис работает в СЗИУ РАНХиГС с 2015 года и обладает множеством преимуществ, главный из которых – возможность подать документы, не выходя из дома.

«Трудности, возникающие в ходе работы в удаленном режиме, уже давно воспринимаются нами как возможность совершенствовать свою работу и предлагать абитуриентам принципиально новые форматы взаимодействия на рынке образовательных услуг. Именно это даёт нам возможность на протяжении семи последних лет оставаться лидерами приёмной кампании по числу абитуриентов среди вузов Северо-Западного федерального округа. В этом году мы уже фиксируем возрастающий интерес к поступлению в СЗИУ. И это неслучайно: наш вуз – единственный при Президенте РФ и его основная задача – подготовка кадров для системы госуправления. Сегодня многие абитуриенты и их родители понимают, что государственная служба представляется наиболее стабильной и перспективной сферой профессиональной деятельности. Наш институт предлагает практически весь спектр специальностей, востребованных в системе государственного и муниципального управления», – заключил Владимир Шамахов.

Добавим, преимущества обучения в ведущем управленческом вузе, программы мобильности, трудоустройство выпускников и, конечно, исчерпывающая информация об алгоритме поступления в 2020 году станут главными темами онлайн дня открытых дверей СЗИУ РАНХиГС, который состоится 27 апреля. Во время трансляции в официальных пабликах вуза в социальных сетях будет работать чат, где все желающие смогут уточнить у спикеров подробности о поступлении и образовательных программах.