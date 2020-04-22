Петербургский вуз объявил о старте цифровой приёмной кампании

Предстоящая приёмная кампания в Северо-Западном институте управления РАНХиГС пройдет исключительно в цифровом формате. Абитуриенты получат возможность подать документы на поступление электронно: через портал «Госуслуги» и с помощью собственной информационной системы вуза. Соответствующее решение принято на основании приказа Минобрнауки РФ.
С прошлого года в Институте внедрен проект «Виртуальный помощник абитуриента СЗИУ РАНХиГС» – система с искусственным интеллектом, созданная, чтобы сопровождать своих пользователей на всех этапах подготовки к поступлению в вуз. «В основу проекта положен индивидуальный подход. Рассчитываем, что в конечном итоге платформа даст нашим абитуриентам уникальный шанс сформировать свой персональный трек для поступления в вуз», – заявил директор СЗИУ РАНХиГС.
Северо-Западный институт управления одним из первых вузов Петербурга стал пилотной площадкой проекта «Поступление в вуз онлайн», позволяющего вчерашним школьникам стать студентами через Единый портал госуслуг. После такой подачи документов абитуриент заносится в рейтинговые списки и может следить за изменениями своей позиции, а затем подтвердить согласие на зачисление онлайн. Кроме того, являясь лидером в вопросах цифровизации образовательной деятельности, Институт задействовал собственную электронную информационную систему, работающую по принципу «одного окна». Она позволит предоставить в цифровом формате необходимый для поступления пакет документов. Этот сервис работает в СЗИУ РАНХиГС с 2015 года и обладает множеством преимуществ, главный из которых – возможность подать документы, не выходя из дома.
Добавим, преимущества обучения в ведущем управленческом вузе, программы мобильности, трудоустройство выпускников и, конечно, исчерпывающая информация об алгоритме поступления в 2020 году станут главными темами онлайн дня открытых дверей СЗИУ РАНХиГС, который состоится 27 апреля. Во время трансляции в официальных пабликах вуза в социальных сетях будет работать чат, где все желающие смогут уточнить у спикеров подробности о поступлении и образовательных программах.