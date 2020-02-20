Въезд для китайцев запрещен

«Питерец.ру» сообщает, что для граждан Китай временно закрыт доступ на территорию России. Из-за проблемы коронавируса китайцам пока запретили въезд в нашу страну. Соответствующее распоряжение подписал премьер Мишустин. Китайская сторона была проинформирована об этом.

Мера, принятая российскими властями, является вынужденной и носит временный характер. Ограничения на выезд в РФ не относятся к транзитным пассажирам. К тому же в Россию могут приезжать представители китайских властей и деловых кругов. Для них действуют специальные визы.

По последним данным, коронавирусом заразились граждане 26 стран. Государства предпринимают логичные шаги, чтобы предотвратить распространение инфекции.