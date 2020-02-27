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Питерец.ру » Экономика » Что ожидается на ПМЭФ-2020

Что ожидается на ПМЭФ-2020

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
eadaily.com
На форуме в Петербурге обсудят последствия коронавируса

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является важным мероприятием, в котором принимают участие представители многих стран. В 2020 году форум состоится 3-6 июня.

По данным «Питерец.ру», на ПМЭФ-2020 уделят особое внимание экономическим последствиям коронавируса. Эта инфекция не только унесла жизни многих людей и стала глобальной проблемой. Ситуация с коронавирусом оказала влияние на многие экономические процессы. Международный бизнес серьезно пострадал от этого явления.

Так что дискуссия, посвященная теме эпидемий и их влиянию на экономику, необходима. Вполне возможно, что представители международного сообщества смогут выработать единый подход, позволяющий эффективно противостоять подобным явлениям.

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