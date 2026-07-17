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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти мост через реку Свирь разведут для прохода судна «Игорь Ильин»

В Ленобласти мост через реку Свирь разведут для прохода судна «Игорь Ильин»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свир

Движение по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с государственной границей Норвегии, будет полностью приостановлено на два часа 17 июля 2026 года. Причиной временного ограничения станет разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре автодороги в районе города Лодейное Поле Ленинградской области.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения будут действовать с 12:50 до 15:00. В этот промежуток времени железнодорожники ОАО «РЖД» проведут разводку совмещенного моста (предназначенного для автомобильного и железнодорожного транспорта) для обеспечения прохода вверх по течению судна «Игорь Ильин», чья высота составляет 20 метров.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил: «Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто».

В случае, если судно не сможет подойти к мосту в запланированное время, разводка будет осуществлена 18 июля в тот же временной интервал.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к водителям с просьбой принять эту информацию во внимание при составлении своих маршрутов.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, развод мостов
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