В Ленобласти в связи с разводкой моста через Свирь полностью перекроют движение автотранспорта

14 июля 2026 года, с 12:50 до 15:00, движение по федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью остановлено. Ограничения коснутся участка автодороги, проходящего через Ленинградскую область, в районе города Лодейное Поле. Причина временного перекрытия — разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре трассы.

Мост будет поднят для обеспечения прохода парусной шхуны «Нерпа», имеющей высоту 16,8 метра, которая будет двигаться вверх по течению реки. Работы по разводке моста, который является совмещенным и предназначен для автомобильного и железнодорожного транспорта, будут проводиться силами ОАО «РЖД».

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») рекомендует водителям, планирующим поездки по трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в указанный период, внести коррективы в свои маршруты. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский подтвердил информацию о полной остановке движения.