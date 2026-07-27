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Питерец.ру » Общество » На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд

На КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД в районе развязки с проспектом Энгельса перекроют выделенный боковой проезд 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД) в связи с проведением ремонтных работ. С 28 по 30 июля будет перекрыт боковой проезд (дублёр) на участке КАД от 23-го до 25-го километра внутреннего кольца, а скоростной режим будет снижен до 50 км/ч. Эти меры обусловлены работами по устранению колейности дорожного покрытия.

Несмотря на ограничения, движение по всем съездам транспортной развязки на пересечении КАД с проспектом Энгельса будет осуществляться в обычном режиме. Все работы пройдут согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. Информация о перекрытии дублёра будет отображаться на информационных табло КАД.

Работы планируется проводить круглосуточно, в две смены. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

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