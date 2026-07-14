Открыто движение по Невскому проспекту на всем протяжении

Сегодня, 14 июля, был завершен ремонт дорожного полотна на Невском проспекте, и движение возобновлено на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Губернатор Александр Беглов лично открыл движение по данной магистрали. Таким образом, главный проспект города полностью открыт для транспорта на всем протяжении от Площади Восстания до площади Александра Невского.

Обновлённый участок дороги имеет протяжённость 1,5 километра. Работы были выполнены ускоренными темпами, заняв немногим более двух недель.

«Невский проспект – визитная карточка и символ нашего города. Его ремонт – особая ответственность. И наши специалисты на самом достойном уровне справились с этим большим и сложным делом. Поздравляю петербуржцев с тем, что дорожное покрытие Невского проспекта полностью отремонтировано с применением самых современных технологий», – подчеркнул Александр Беглов.

Ремонт проводился поэтапно. Первый участок, от Площади Восстания до Исполкомской улицы, был открыт на минувшей неделе. Это позволило минимизировать неудобства для горожан и гостей Петербурга.

На обновлённое дорожное полотно уложено около 30 тысяч квадратных метров асфальтобетона. Для Невского проспекта был специально разработан более прочный состав асфальтобетонной смеси. В зонах повышенной нагрузки для дополнительного укрепления применялась стальная сетка. Технология ремонта строго контролировалась на всех этапах.

Александр Беглов подчеркнул, что дорожные службы смогли превзойти прошлогодний успех, когда аналогичные по скорости и качеству работы были проведены на участке Невского проспекта от Адмиралтейства до Площади Восстания.

Глава города выразил благодарность всем, кто принимал участие в масштабном обновлении Невского проспекта, в первую очередь — работникам дорожной отрасли. Губернатор также отметил важность слаженной работы всех задействованных ведомств, что позволило одновременно с ремонтом дороги провести работы по обновлению подземных инженерных коммуникаций.

В планах на текущий год — начало ремонта тротуаров Невского проспекта. Кроме того, продолжается реставрация фасадов исторических зданий на главной магистрали города, десятки из которых имеют федеральное и региональное значение.