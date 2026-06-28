В Петербурге прошел самый грандиозный в мире выпускной – «Алые паруса»

Санкт-Петербург вновь подтвердил свой статус мировой молодежной столицы, принимая выпускников, вступающих во взрослую жизнь. Традиционный грандиозный праздник «Алые паруса» собрал тысячи юных гостей, ознаменовав конец школьного пути. Беспрецедентное по масштабу и продолжительности торжество, развернувшееся в историческом центре города, по праву считается уникальным событием. Пятый канал осуществляет всероссийскую прямую трансляцию этого праздника, чья слава вышла далеко за пределы страны, привлекая лучших выпускников из-за рубежа. В этом году на праздник были приглашены юноши и девушки из 35 российских регионов и более десяти дружественных государств.

Среди них – выпускники из Мариуполя, города-побратима, получившие аттестаты и медали за выдающиеся успехи в учебе в Таврическом дворце. Также на Дворцовой площади собрались участники международного культурно-исторического проекта «Поезд памяти».

Губернатор Александр Беглов обратился к молодым петербуржцам и их сверстникам из других городов и стран с главной сцены на Дворцовой площади. Он подчеркнул, что, подобно Петру I, создавшему великий город и мощную державу, нынешнее поколение является наследниками великой России. Губернатор выразил уверенность страны в молодежи, призвав их дерзать, творить и побеждать, мечтать, ведь Петербург – это место, где мечты воплощаются в жизнь.

Официальное открытие праздника состоялось с удара в корабельную рынду.

Программа концерта включала выступления популярных артистов: Ёлки, Юлианны Карауловой, Люси Чеботиной, Алёны Свиридовой, Вани Дмитриенко, а также актрисы Юлии Пересильд и её группы «МАНДРАГОРА».

Кульминацией вечера стало появление в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами, сопровождаемое захватывающим водно-пиротехническим шоу. Торжественное шествие корабля на фоне белых петербургских ночей и огней Ростральных колонн стало незабываемым зрелищем.